«Матерь бложья» Митрошина признала вину в полном объеме

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 45 0

Александра Митрошина признала вину в полном объеме

«Матерь бложья» Митрошина признала вину в полном объеме

Фото: Telegram/Блог Саши Митрошиной о блогинге, эмиграции и котах/mitroshinablogging

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В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения.

Блогеру Александре Митрошиной предъявлено обвинение. Она признала вину в полном объеме, сообщили в СК.

В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения.

«Матери Бложьей» грозит до семи лет лишения свободы. Ее задержали по подозрению в отмывании 127 млн рублей, из которых она легализовала более 60 млн рублей.

По версии следствия, блогер придумала схему махинаций, согласно которой сделала легальной часть неправомерного дохода путем скупки квартир в столице.

К слову, девушка уже привлекалась к ответственности. Два года назад против нее было возбуждено дело тоже из-за игнорирования обязанности платить налоги. Тогда ей удалось отмыть почти аналогичную сумму. Размер нелегального дохода составлял сумму в 120 миллионов рублей. Однако в прошлый раз обвиняемая отказывалась признать вину, утверждая, что все долги выплатила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто такая и как заработала свои миллионы Александра Митрошина.

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