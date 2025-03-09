Маск уверяет: санкции против олигархов Украины — ключ к миру

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Маск предложил санкции против украинских олигархов как способ остановить войну

Маск предложил ввести санкции против украинских олигархов для завершения конфлик

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

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В приоритете представители олигархии, владеющие недвижимостью в Монако.

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск выступил 9 марта с неожиданным предложением: ввести санкции против десяти крупнейших украинских олигархов. Он уверен, что это поможет остановить вооруженный конфликт.

Маск опубликовал свой комментарий в соцсети X (бывший Twitter), отвечая на видео, где люди развернули гигантский украинский флаг перед Белым домом.

«Сколько сотен тысяч он стоил? Я гарантирую вам, что мои налоговые доллары каким-то образом финансировали это. DOGE стоит на это взглянуть», — написал один из пользователей Х.

На это Маск ответил, что введение санкций против украинских олигархов, особенно тех, кто владеет роскошной недвижимостью в Монако, может стать ключом к быстрому завершению конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему в США вандалы портят имущество компаний Илона Маска. Предположительной причиной порчи могла стать деятельность миллиардера в американском правительстве.

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