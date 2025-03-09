ВС РФ подняли российский флаг в освобожденном Константинополе в ДНР

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 714 0

Неприятель продолжает терпеть неудачи на поле боя.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские бойцы подняли флаг РФ в освобожденном Константинополе в ДНР. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны страны.

Об освобождении населенного пункта стало известно ранее в этот день. Как сообщили в оборонном ведомстве, Константинополь был взят под контроль в результате успешных действий военнослужащих 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток». Известно, что потери противника в ходе боев составили более 50 боевиков.

«Бойцы водрузили российский триколор и копии Знамени Победы на административных зданиях. На данный момент военнослужащие провели зачистку и закрепились в поселке», — сказано в сообщении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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