ВСУ потеряли 200 боевиков в ходе попытки контрнаступления в Курской области

Российские бойцы отразили все атаки противника.

Вооруженные силы России сорвали попытку контрнаступления армии Украины в Курской области. Противник понес потери в живой силе и военной технике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВСУ попытались совершить контрнаступательные действия в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок. Им помещали подразделения группировки войск «Север». Российские бойцы отразили все атаки противника.

В результате киевский режим потерял более 200 боевиков и порядка 50 единиц вооружения и военной техники.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди.

Сейчас на территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба. Проводится контртеррористическая операция (КТО).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов раскрыл детали отражения контратаки украинских боевиков в Курской области.