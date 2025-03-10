«Добро пожаловать в этот мир»: блогер Карина Каспарянц родила второго ребенка

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 31 0

Блогер Карина Каспарянц родила девочку

Карина Каспарянц во второй раз стала мамой

Фото: Instagram*/karinakasparyants

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Первым был сын по имени Монте.

В семье блогера Карины Каспарянц и ее мужа Оска Маркаряна родился второй ребенок. На свет появилась девочка. Радостной новостью девушка поделилась в своем личном блоге.

Сразу после родов, которые состоялись 4 марта, знаменитость пропала из социальных сетей, чем встревожила своих поклонников. Вскоре она поспешила их успокоить тем, что ей нужно немного времени на отдых и восстановление.

«Наша маленькая девочка, добро пожаловать в этот мир. Не могу поверить, что я уже мама двоих малышей! Очень люблю и счастлива. Спасибо, что выбрала нас!» — написала знаменитость.

Карина не стала томить подписчиков долгим ожиданием и раскрыла имя новорожденной малышки. Девочку назвали Моникой.

К слову, это второй ребенок у блогера. Первым родился сын Монте в 2023 году в День защитника Отечества. По словам Карины, она должна была стать мамой еще раньше в 2022-м, но, к несчастью, у девушки случился выкидыш. После трагедии она впала в депрессию, из которой смогла выбраться только благодаря своей семье.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что телеведущая Ксения Бородина спровоцировала слухи о своей возможной беременности.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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