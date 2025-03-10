Донецкий фронт: как российские военные возвращают города к мирной жизни

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Мирные жители начали возвращаться в города Донецкой народной республики

Фото, видео: Река Александр/ТАСС; 5-tv.ru

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Несмотря на постоянную угрозу, ВС РФ продолжают уверенно продвигаться вперед, освобождая населенные пункты ДНР.

Пока Европа и США занимаются дипломатическим троллингом, российская армия продолжает уверенно двигаться вперед. На донецком направлении, несмотря на постоянную угрозу с воздуха, бойцы группировки «Центр» возвращают освобожденные города к мирной жизни.

Противник сопротивляется, но наши военные демонстрируют профессионализм и решительность.

Как они сражаются с дронами-камикадзе и разрушают вражеские укрепления рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

 

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