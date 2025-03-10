The Economist: у Киева не будет второго шанса при провале переговоров с Вашингтоном

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Анна Криушина
Анна Криушина 32 0

Ставки на грядущих переговорах крайне высоки, и Украина должна достичь соглашения, чтобы избежать серьезных последствий.

СМИ: у Киева не будет второго шанса при провале переговоров с США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

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Украина не сможет рассчитывать на еще один шанс, если не приложит все усилия для достижения соглашения на повторных переговорах, сообщает The Economist, ссылаясь на анонимных американских чиновников.

Переговоры между Украиной и США касаются ключевых вопросов, включая экономическую и военную поддержку, а также стратегическое партнерство. Однако стороны пока не смогли найти компромисс по ряду важных пунктов.

Анонимные источники отмечают, что Вашингтон не намерен предоставлять Киеву дополнительные возможности для пересмотра условий, если текущие переговоры завершатся безрезультатно. Это может привести к серьезным последствиям для Украины, включая сокращение поддержки со стороны США.

Незалежная оказалась в сложной ситуации, где ей необходимо балансировать между внутренними ожиданиями и внешними требованиями. Провал переговоров может не только ухудшить отношения с Вашингтоном, но и повлиять на позиции Киева на международной арене.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Великобритания провела Зеленскому инструктаж по ведению переговоров с США, а также, что Украина хочет предложить «частичное прекращение огня».

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