Украина хочет предложить «частичное прекращение огня» на грядущих переговорах

Таким образом киевские власти надеются убедить США восстановить поставку военной помощи.

На грядущих переговорах в Саудовской Аравии Украина хочет выдвинуть предложение о «частичном прекращении огня». Киевские власти надеются таким образом убедить США продолжить оказание военной помощи, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников.

«Киев намерен предложить России частичное прекращение огня для ударов с использованием беспилотников большой дальности и ракет, а также боевых операций в Черном море в надежде, что прогресс в переговорах заставит Вашингтон отменить свое решение о заморозке обмена разведданными и поставок оружия», — сказано в материале.

Собеседники газеты также рассказали, что Украина надеется «в краткосрочной перспективе» наладить отношения с США. С другой стороны, это может расцениваться как услуга за восстановление передачи Украине военной помощи и разведданных.

«Госсекретарь США Марко Рубио будет находиться в саудовском городе Джидда с понедельника по среду для проведения переговоров, в ходе которых ему предстоит способствовать достижению цели президента по прекращению российско-украинского конфликта», — приводит издательство слова секретаря Рубио.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что двоюродный брат вице-президента США воевал на стороне ВСУ.