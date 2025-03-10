Может плохо кончиться: врач призвала не повторять опыт Волочковой в купели

Резкая смена температур может привести к серьёзным последствиям.

Окунания в купель после бани, которые регулярно практикует балерина Анастасия Волочкова, могут быть опасны для здоровья. Об этом в интервью URA.RU рассказала врач Лариса Алексеева.

«Для неподготовленного организма такая смена температур является шоковой. Шок от холода, выброс адреналина, спазм сосудов — это может привести к летальному исходу. С помощью ледяной купели может оздоравливаться только молодой, привыкший к закаливанию и тренировкам организм», — заявила Алексеева.

Волочкова, в свою очередь, утверждает, что купель помогает ей сохранить здоровье и очиститься от негатива.

Однако врач подчеркнул, что не стоит бездумно повторять за Волочковой. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями, такими как гипертония, ишемическая болезнь сердца, цистит и другие проблемы мочеполовой системы. Также в группе риска находятся люди с психическими расстройствами, так как стресс от холода может усугубить их состояние.

Алексеева рекомендует начинать с постепенного закаливания и тренировок, но предупреждает, что резкое начало моржевания в зрелом возрасте может быть опасно из-за наличия хронических заболеваний.

Волочковой 49 лет, она поддерживает свою форму с помощью ванн, тренировок и строгой диеты, состоящей из яиц и листьев салата. По ее словам, такой образ жизни помогает ей чувствовать себя легкой и здоровой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Волочкова столкнулась с айсбергом в домашней купели.