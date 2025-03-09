«Я же держусь»: Волочкова столкнулась с айсбергом

Банный день балерины пошел не по плану.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова не смогла окунуться в купель после бани. Балерина поделилась в социальных сетях, что обнаружила огромную льдину в купели.

Волочкова попыталась вытащить кусок льда из купели самостоятельно, но у нее не получилось.

«Знаете, у меня здесь как будто айсберг в океане очень холодно. Как справиться с этим айсбергом, знаете, как тут холодно, но я держусь, я же Анастасия Волочкова», — поделилась Волочкова.

Анастасия уже не в первый раз рассказывает, что любит отдыхать в бане, но с неожиданными препятствиями сталкивается впервые.

Кроме того, балерина рассказала, что у нее во дворе до сих пор стоит елка и сохраняется новогоднее настроение.

«Всех вас с праздником, у вас 8 марта, а у нас тут Новый год. У нас тут елка, видите», — завершила свой рассказ Волочкова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова смогла вернуть свои деньги у брокерской компании QBF.