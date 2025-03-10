Блогера Александру Митрошину отправили под домашний арест

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 35 0

Инфлюенсера обвиняют в легализация денежных средств в особо крупном размере.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Блогера Александру Митрошину отправили под домашний арест из зала суда. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru с места событий.

Известно, что ей запрещено пользоваться сотовой связью, интернетом и другими способами коммуникации до 24 апреля. Инфлюенсер согласна с обвинением, свою вину она признала в полном объеме и отметила, что планирует сотрудничать со следствием.

Митрошина отметила, что не знала о том, что приобретение недвижимости — это способ легализации финансов. Адвокат блогера заявил, что девушка не имеет долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС), так как погасила в 2023 году налоговую недоимку.

До 30 сентября 2024-го блогер внесла платежи в размере 666 миллионов рублей для погашения налоговой задолженности. Также правозащитник заявил, что Митрошина продала всю недвижимость в РФ, чтобы рассчитаться со всеми своими долгами.

Следственный комитет запрашивал для блогера меру пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура не согласилась с требованием — просила отправить инфлюенсера под домашний арест.

Ранее 5-tv.ru пообщался с адвокатом Митрошиной. Михаил Мушаилов подробно рассказал, в чем именно обвиняют блогера. Интернет-знаменитость полностью признала свою вину.

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