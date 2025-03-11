«На этом все»: Филипп Киркоров отказался от пластических операций

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 24 0

Филипп Киркоров рассказал об отказе от пластических операций

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Артист подчеркнул, что корректировать фигуру теперь будет с помощью физических нагрузок.

Певец Филипп Киркоров больше не планирует ложиться под нож. Об этом музыкант рассказал 5-tv.ru на десятой юбилейной церемонии награждения Российской национальной премии «Виктория».

«На этом все. Больше некуда, ничего», — отметил артист, уточнив, что теперь будет поддерживать форму исключительно с помощью правильного питания и тренировок.

Киркоров, как известно, не раз обращался к пластической хирургии. В марте 2023 года он прошел коррекцию позвоночника и прессотерапию с использованием специального аппарата. Хирург Тимур Хайдаров, с которым работал артист, откачал ему 30 литров жира.

При этом, певец опроверг слухи о том, что делал операцию на лице.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как учатся знаменитые дети Филиппа Киркорова за границей. По его словам, школа-пансионат в Дубае значительно повлияла на их самостоятельность.

Во время каникул дети возвращаются домой, где каждый день они заправляют кровати, моют посуду, собирают вещи и стирают их самостоятельно. Певец уверен, что такие навыки помогут им стать полностью готовыми к взрослой жизни.

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