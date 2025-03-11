Александр Овечкин не планирует продлевать контракт с «Вашингтон Кэпиталз»

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 14 0

Чем займется знаменитый спортсмен?

Александр Овечкин планирует вернуться в московское «Динамо»

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не собирается продлевать свой контракт. Об этом спортсмен рассказал в беседе со «Спорт-Экспресс».

«Думаю, не буду подписывать новый контракт с „Вашингтоном“. Скорее всего, вернусь в „Динамо“, если здоровье позволит», — заявил Овечкин.

Настоящий контракт спортсмена с «Вашингтон Кэпиталз» действует до 2026 года.

Александр Овечкин начинал свою карьеру в клубе «Динамо». В Соединенных Штатах он играет с 2005 года. На счету хоккеиста в настоящий момент 886 голов и 714 эффективных передач. К тому же он является единственным хоккеистом из РФ в НХЛ, который дошел до данной отметки. Спортсмен почти достиг рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, составляющего 894 шайбы. До победы Овечкина в «гонке» осталось забросить девять раз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Овечкин после каждого гола в НХЛ будет делать пожертвование в фонд борьбы с раком. Капитан хоккейной команды «Вашингтон» поделился, что он собирается делать выплаты до конца своей карьеры, а руководство его клуба пообещало удваивать сумму каждой выплаты.

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