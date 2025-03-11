Компенсируют потери: из-за сдерживания цен на сахар дорожают конфеты

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Ограничение цен на социально значимые продукты приводит к подорожанию остальных

Компенсируют потери: из-за сдерживания цен на сахар дорожают конфеты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Другое последствие — дефицит социально значимых товаров.

Ограничение наценок на социально значимые товары до 15% приведет к тому, что в стране начнется их дефицит, а другие продукты станут дороже. Об этом рассказал заведующий кафедрой бизнес-аналитики Финансового университета при правительстве РФ Михаил Толмачев в беседе с aif.ru.

«Если вводить ограничения на список социально значимых продуктов, то и товаропроизводители, и торговые сети, будут компенсировать свои финансовые потери за счет других товаров. Если будут сдерживать цену на сахар, производитель поднимет цены на конфеты, если на масло жирностью 72,5% — подорожает масло жирностью 80 и 82,5%», — объяснил эксперт.

Толмачев добавил, что в прошлом году наценки не превышали 6%. Остановить рост цен можно с помощью соглашения между властями и торговыми сетями о реалистичной стоимости на такие товары, как хлеб, молоко, масло и сахар.

Сдерживание цен приводит к убыткам. Для того чтобы минимизировать их, может быть перераспределено производство. Социально значимых товаров будут производить меньше, а всего прочего — больше. В такой ситуации вполне возможен дефицит масла и сахара.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему овощи и мясо сравнялись в цене.

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