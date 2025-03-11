В Липецкой области из-за атаки беспилотников ВСУ пострадал мужчина

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Российский регион подвергся массированному удару украинских БПЛА.

В Липецкой области из-за атаки беспилотников ВСУ пострадал мужчина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Липецкой области во время атаки украинскими дронами пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По информации главы области, ночью регион подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Один из дронов упал недалеко от пункта взимания платы на трассе М-4 в Становлянском округе.

«Ранен один человек, осколками задеты четыре автомобиля. Движение на трассе не перекрывалось», — проинформировал губернатор.

Пострадал житель Владимира. Мужчина утверждает, что специально остановился посмотреть на летящий беспилотник. Раненого доставили вертолетом спецавиации в Липецкую областную больницу. Сейчас ему оказывают всю необходимую помощь.

Артамонов также напомнил, что при атаке БПЛА нельзя снимать полеты беспилотников или останавливаться на открытой местности. Это может быть опасно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что один человек погиб и трое ранены в Подмосковье в результате удара БПЛА. В четыре часа утра началась массированная атака дронами ВСУ на Москву и Московскую область.

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