Один человек погиб и трое ранены в Подмосковье в результате атак БПЛА
Воробьев: в Подмосковье при атаке беспилотников погиб человек, трое ранены
Фото, видео: Telegram/Воробьёв LIVE/vorobiev_live; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В столице ночью было уничтожено более 60 дронов.
В результате атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье один человек погиб и трое пострадали в Ленинском городском округе и Домодедово. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.
«Сегодня в четыре часа утра началась массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область. На данную минуту известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям)», — написал он.
Кроме того, в Раменском в районе Северного шоссе были повреждены минимум семь квартир в жилом доме из-за падения обломков дронов. Из здания эвакуировали 12 человек, в том числе троих детей. Раненым была оказана медицинская помощь на месте. Часть эвакуированных жильцов разместили в соседней гимназии, другие находятся у родственников.
Воробьев отметил, что всего было сбито более 60 БПЛА. Вызовы об атаке поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников. По словам губернатора, на месте работают оперативные службы.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту удара ВСУ по ТЦ в Курской области.
- 11 мар
- Движение поездов на станции Домодедово приостановлено из-за атаки дронов ВСУ
- 11 мар
- Временные ограничения введены в аэропортах Шереметьево и Внуково
- 6 февр
- Силы ПВО за ночь ликвидировали 28 украинских БПЛА над регионами РФ
- 24 янв
- В Сергиевом Посаде отразили атаку украинского беспилотника
- 24 янв
- Обломки беспилотника попали в частный дом в Рязани
- 24 янв
- Еще в одном аэропорту Москвы введены ограничения на полеты
- 24 янв
- В Новой Москве сбили беспилотник
- 24 янв
- Система ПВО отразила новую атаку БПЛА в Подмосковье
- 28 дек
- Обрыв сети на железной дороге произошел из-за атаки БПЛА под Воронежем
- 11 нояб
- Цель — жилые районы: экс-глава МИД Австрии прокомментировала попытку ВСУ атаковать дронами Москву
Читайте также
70%
-0.75 95.44
-1.42
Нашли ошибку?