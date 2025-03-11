Один человек погиб и трое ранены в Подмосковье в результате атак БПЛА

В столице ночью было уничтожено более 60 дронов.

В результате атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье один человек погиб и трое пострадали в Ленинском городском округе и Домодедово. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

«Сегодня в четыре часа утра началась массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область. На данную минуту известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям)», — написал он.

Кроме того, в Раменском в районе Северного шоссе были повреждены минимум семь квартир в жилом доме из-за падения обломков дронов. Из здания эвакуировали 12 человек, в том числе троих детей. Раненым была оказана медицинская помощь на месте. Часть эвакуированных жильцов разместили в соседней гимназии, другие находятся у родственников.

Воробьев отметил, что всего было сбито более 60 БПЛА. Вызовы об атаке поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников. По словам губернатора, на месте работают оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту удара ВСУ по ТЦ в Курской области.