Бурак Озчивит растрогал поклонников снимками с двухлетним сыном

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Анна Криушина
Анна Криушина 41 0

Бурак Озчивит выложил фото игры в гольф с младшим сыном

Бурак Озчивит растрогал поклонников снимками с двухлетним сыном

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Турецкий актер показал, как проводит время с младшим ребенком.

Турецкий актер Бурак Озчивит, покоривший сердца миллионов зрителей своими ролями в сериалах «Великолепный век» и «Основание: Осман», поделился трогательными фотографиями с двухлетним сыном. Снимки, опубликованные в социальных сетях, вызвали волну теплых комментариев от поклонников.

БУРАК ОЗЧИВИТ ПРОВОДИТ ВРЕМЯ С СЫНОМБурак Озчивит проводит время с сыном. Instagram*/burakozcivit

На кадрах Бурак играет с сыном в гольф, обнимает его и улыбается. Актер, известный как настоящий сердцеед на экране, в реальной жизни оказался примерным отцом, что только усилило любовь фанатов.

«Какой отец, такой и сын», — подписал Озчивит одну из фотографий.

Поклонники отметили, как сильно похож малыш на своего знаменитого отца.

«Наслаждаетесь каждым мгновением с семьей»;

«Вы отличный, внимательный отец», — прокомментировали семейное фото актера фанаты.

Бурак Озчивит женился в 2017 году на актрисе Фахрие Эвджен. В 2019 году родился их первый сын Каран, а в 2023 году пара стала родителями во второй раз — на свет появился сын Керем.

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