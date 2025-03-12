«Ты на мели»: Бен Афлек посоветовал сыну самому заработать себе на кроссовки

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

Бен Аффлек порекомендовал сыну самостоятельно заработать себе на обувь

Бен Аффлек призвал 13-летнего сына самостоятельно заработать себе на обувь

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

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Актер старается не баловать своего ребенка.

Американский актер Бен Аффлек отказался покупать своему сыну брендовые кроссовки за тысячу долларов. Забавный диалог между ними произошел в Лос-Анджелесе на выставке спортивной обуви.

«Деньги есть у меня, а ты на мели! Чтобы их приобрести, тебе придется постричь много газонов», — сказал актер в ответ на просьбу сына сделать ему дорогой подарок.

Аффлек также упрекнул отпрыска в том, что тот захотел купить обувь только из-за бренда. Мальчик заверил, что дело вовсе не в сиюминутном восторге: кроссовки давно нравились ему и, увидев пару на выставке, он захотел ее себе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Джей Ло раскритиковала непостоянных мужчин после развода с Беном Аффлеком. По мнению певицы и актрисы, некоторые представители сильного пола могут начать обманывать и проявлять жадность, превращаясь в совершенного других людей, чем те, кем они представлялись при знакомстве. Звезда отметила, что «натыкалась на парочку таких».

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