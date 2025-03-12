«Я для него красивая всегда»: Брухунова рассказала, почему не реагирует на хейт

Жена юмориста считает себя неотразимой в любом виде.

Жена 79-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что не ее не задевает хейт в свою сторону, потому что она уверена, что неотразима и любима супругом в любом виде.

«Мне очень повезло. Выйдя замуж, я получила не только опору, но и человека, который всегда на моей стороне, я для него красивая всегда. Вот он придет вечером домой, я могу в трениках ходить, с гулькой на голове, а он мне говорит: ''Такая ты сегодня красавица'', — рассказала Брухунова.

Татьяна поделилась, что уже 12 лет находится в счастливом браке. Женщина считает себя экспертом в области моды, а потому работает не только над своим гардеробом, но и над внешним видом супруга. По словам Брухуновой, изменить предпочтения Петросяна в одежде было непросто, но оно того стоило.

«Переодеть мужчину можно только ненавязчиво. Он не боится ярких цветов. У него невероятное количество каких-то пестрых носков, он любит яркую одежду», — объяснила она.

Татьяна признает, что ее чувство стиля далеко не все считают безупречным. Она научилась мириться с буллингом в социальных сетях, ведь сталкивается с ним каждый день: почти каждый образ Брухуновой вызывает у пользователей Сети ярость.

«Четыре года ежедневной травли я пережила. Я очень надеюсь, что российское законодательство все-таки примет какую-то меру относительно публичной травли в социальных сетях», — заявила Брухунова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Брухунова пригрозила стилисту, который раскритиковал ее образ.