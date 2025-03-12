О зверствах ВСУ, в частности в Курской области, говорили на заседании Совбеза ООН. Наш постпред Василий Небензя жестко отреагировал на заявление главы евродипломатии о том, что российские мирные жители якобы не страдают от действий боевиков.

Как раз именно гражданские зачастую становятся целью для атак украинских нацформирований. По словам дипломата, только за прошлый год от действий ВСУ пострадали пять с половиной тысяч человек. Более 800 убиты, среди них — полсотни детей. А в селе Русское Поречное националисты устроили самую настоящую расправу над местными жителями.

«После освобождения населенного пункта Русское Поречное в Курской области в подвальных помещениях жилых домов были обнаружены устроенные ВСУ камеры пыток. В них найдены тела семи местных жителей, в основном пожилых людей, замученных до смерти укронацистами. Это не какая-то постановочная Буча, которую создала киевская власть и куда киевский князек возит западных гостей на экскурсии. Это реальные преступления», — подчеркнул Василий Небензя.