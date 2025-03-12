Более 150 заложников освободили из захваченного террористами поезда в Пакистане

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 16 0

Часть пассажиров все еще находится под контролем террористов.

Освободили 155 заложников поезда в Пакистане

Фото: Reuters/Stringer

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Из захваченного террористами поезда в Пакистане были освобождены 155 заложников. Об этом сообщил телеканал Geo TV.

«Силы безопасности успешно освободили 155 заложников и ликвидировали 27 террористов, захвативших экспресс Jaffar в районе Болан в Белуджистане», — проинформировали СМИ.

Кроме того, уточняется, что 17 спасенным пассажирам необходима медицинская помощь. Они были доставлены в больницу.

Во вторник, 11 марта, поезд, направляющийся из Кветты в Пешавар, был захвачено террористами. Всего в поезде было более 400 пассажиров.

Сообщается, что силовые структуры продолжают операцию по освобождению людей. Но действовать приходится с особой осторожностью, так как боевики используют заложников в качестве живых щитов, а на некоторых террористах надеты жилеты смертников.

Белуджистан — это историческая область на побережье Индийского океана. В настоящий момент входит в состав трех соседних государств: Пакистана, Афганистана и Ирана.

Ранее 5-tv.ru писало о том, что террорист-смертник унес жизни 24 человек на вокзале в Пакистане.

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