Тихоокеанский флот России принял участие в совместных учениях с Ираном и Китаем

Моряки из России, Ирана и Китая отработали досмотр и освобождение захваченного террористами судна, а также провели стрельбы по безэкипажным катерам и беспилотникам условного противника.

Международные учения «Морской пояс безопасности» проходят в Оманском заливе. Российский Тихоокеанский флот представляют на них сразу три боевых корабля. Также в учениях активно задействована палубная авиация.

После успешной отработки всех задач моряки вернулись в Иранский порт, где вскоре состоится церемония закрытия международных учений.