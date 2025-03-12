Тихоокеанский флот России принял участие в совместных учениях с Ираном и Китаем
Моряки трех стран отработали совместные действия по борьбе с терроризмом.
Фото, видео: www.globallookpress.com/ranian Army Office; 5-tv.ru
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Моряки из России, Ирана и Китая отработали досмотр и освобождение захваченного террористами судна, а также провели стрельбы по безэкипажным катерам и беспилотникам условного противника.
Международные учения «Морской пояс безопасности» проходят в Оманском заливе. Российский Тихоокеанский флот представляют на них сразу три боевых корабля. Также в учениях активно задействована палубная авиация.
После успешной отработки всех задач моряки вернулись в Иранский порт, где вскоре состоится церемония закрытия международных учений.
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