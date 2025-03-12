Тихоокеанский флот России принял участие в совместных учениях с Ираном и Китаем

Эфирная новость 20 0

Моряки трех стран отработали совместные действия по борьбе с терроризмом.

Фото, видео: www.globallookpress.com/ranian Army Office; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Моряки из России, Ирана и Китая отработали досмотр и освобождение захваченного террористами судна, а также провели стрельбы по безэкипажным катерам и беспилотникам условного противника.

Международные учения «Морской пояс безопасности» проходят в Оманском заливе. Российский Тихоокеанский флот представляют на них сразу три боевых корабля. Также в учениях активно задействована палубная авиация.

После успешной отработки всех задач моряки вернулись в Иранский порт, где вскоре состоится церемония закрытия международных учений.

+8° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
86.57
-1.82 93.66
-1.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

13:55
Петербургского школьника госпитализировали с отравлением «Кротом»
13:45
Патрушев рассказал о финансировании агропромышленного комплекса в 2025 году
13:42
Тихоокеанский флот России принял участие в совместных учениях с Ираном и Китаем
13:40
Россия реализует нацеленный на укрепление аграрного суверенитета нацпроект
13:33
Бобер может оставить без воды тысячи словаков
13:30
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа

Сейчас читают

«Виктория и День Победы»: российскую чемпионку подло наказали за поздравление с 9 Мая
«Лет на 25 точно совершил»: отправится ли муж Блиновской в колонию вслед за женой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской