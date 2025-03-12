Новые правила посещения культурных площадок Москвы вступят в силу 15 марта

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 35 0

Они касаются усиления безопасности зрителей, а также борьбы с мошенниками и перекупщиками билетов.

На mos.ru рассказали о новых правилах визита культурных площадок Москвы

Фото: mos.ru

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В Москве вводят новые правила посещения театров и концертных площадок, подведомственных Департаменту культуры столицы. Об этом сообщается на сайте mos.ru.

Они касаются усиления безопасности зрителей, а также борьбы с мошенниками и перекупщиками билетов. Правила вступят в силу с 15 марта.

Теперь билет, приобретенный по идентифицирующим личность документом, запрещено будет передать другим. Сделать это можно будет лишь после процедуры переоформления.

Для приобретения билета на ребенка до 14 лет потребуются данные свидетельства о рождении, карты москвича или заграничного паспорта.

Чтобы пройти на мероприятие, нужно показать контролеру билет и оригинал любого документа из утвержденного на сайте mos.ru. перечня. Важно, чтобы эти документы верифицировали личность одного и того же человека.

Если человек хочет купить билет в подарок, то можно оформить подарочный сертификат на сайтах учреждений и билетных операторов. Его можно оплатить на конкретную сумму, а получатель должен будет выбрать мероприятие и ввести свои персональные данные, подтвердив свою личность любым из способов, допустимых в рамках пилотного проекта.

Возврат билета можно осуществить на сайте mos.ru, если он был приобретен через систему «Мосбилет». Возврат будет без комиссии или сервисного сбора.

Если билет был куплен на сайте одного из театров или коммерческих билетных операторов, то вернуть его можно в порядке, предусмотренном конкретным оператором продажи билетов или учреждением.

Если вернуть билет за десять дней до мероприятия, то вернется 100% суммы, если от пяти до девяти — 50% суммы, а за три-четыре дня — 30%. При возврате за один — два дня или в день мероприятия денежные средства не возвращаются. Однако в случае возврата билета по уважительной причине, то деньги будут возвращены. Например, в случае болезни, но для этого нужно документальное подтверждение.

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