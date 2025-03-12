Россия реализует нацеленный на укрепление аграрного суверенитета нацпроект

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Как сообщил вице-премьер страны Дмитрий Патрушев, несмотря на погодные условия, удалось сохранить 87% озимых культур.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Цифровизация в сельском хозяйстве никогда не сможет полностью заменить труд человека. О современных технологиях в агропропышленности рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на заседании в Совете Федерации.

Он подчеркнул, что основная задача — укрепить аграрный суверенитет страны. Так, с начала года в России реализуют национальный проект, который касается продовольственной безопасности.

«Он включает в себя пять основных направлений. Это развитие селекции и генетики, это мероприятие по увеличению доли отечественных ветеринарных препаратов, это, конечно же, производство и обеспечение аграриев российской сельскохозяйственной техникой и оборудованием. Будем работать над усилением наших биотехнологий. Ну и, наконец, отдельное направление связано с развитием нашего кадрового потенциала», — сообщил Патрушев.

Вице-премьер РФ также отметил, что ситуация в аграрно-промышленном секторе — стабильная. Несмотря на то, что зима во многих регионах выдалась малоснежной, удалось сохранить почти 90% озимых культур.

А это — основа будущего урожая. Также наши аграрии готовы к весенним полевым работам и обеспечены всем необходимым.

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