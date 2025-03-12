В Кремле внимательно изучают все заявления сделанные по итогам переговоров в Джидде. И в ближайшее время готовы обсудить их с Вашингтоном. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так, на встрече в Саудовской Аравии Украина согласилась на все, что требовали США. Почти за девять часов, которые продлился диалог, делегация из США заставила представителей Незалежной отказаться от ряда своих требований и пойти на колоссальные уступки.

Повлиять на это не смогли даже британские и французские консультанты украинского лидера Владимира Зеленского, которые усиленно готовили украинскую группу к поездке в Саудовскую Аравию — в надежде, что те смогут настоять на своем. А, значит, в интересах Европы.

Одним из ключевых условий Штатов стало 30-дневное прекращение огня. Если раньше украинские власти говорили лишь об остановке боевых действий в воздухе и на море, то теперь — речь о реальном перемирии, которое должно заложить прочный фундамент к урегулированию конфликта.

Однако не уточняется — распространится ли это требование на наше приграничье, где, как ранее признал сам же Зеленский, линия обороны ВСУ посыпалась. И требовал стоять на российской территории любой ценой — уже сейчас очевидно, что она слишком велика.

Впрочем, теперь слово за нашей страной — американский лидер Дональд Трамп сказал, что месяц тишины — возможен, если это одобрит Москва.

«Мы внимательно изучаем те заявления, которые сделаны по итогам. Знакомимся с текстом совместного заявления, которое было принято в Джидде. Госсекретарь Рубио и помощник по национальной безопасности Уолтц по различным каналам в эти дни проинформируют нас о деталях состоявшихся переговоров и достигнутых пониманиях. Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне, но если такая потребность возникнет, то он будет очень быстро организован», — поделился Песков.

Результатами, которых достигли переговорщики в Саудовской Аравии, явно довольны в США. Там, в первую очередь, оценили перемены в манере поведения украинской делегации. На контрасте со скандалом, который группа из Киева учинила в Овальном кабинете — на этот раз диалог строился совсем в ином тоне. Очевидно была проведена работа над ошибками.

Еще одно подтверждение того, что Киев готов делать то, что ему прикажут, стало заявление одного из участников делегации — помощника президента Украины Андрея Ермака.

Он сказал что сделка по полезным ископаемым будет подписана, когда это сочтет удобным американская сторона. Мнение Украины все больше задвигают на второй план.

Такая же участь и у тех, кто ее рьяно поддерживал. Так, издание Politico сообщило о том, что спецпосланника США Кита Келлога отстранили от переговоров по решению российско-украинского кризиса.

Он ранее активно продвигал идею о продлении военной помощи Киеву. Теперь ее сторонников в Белом доме становится все меньше.