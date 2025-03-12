Патрушев рассказал о финансировании агропромышленного комплекса в 2025 году

Более 530 миллиардов рублей предусмотрено правительством России на финансирование агропрома и развитие сельских территорий в 2025 году. Об этом в среду, 12 марта, заявил на заседании комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию вице-премьер России Дмитрий Патрушев.

«На финансирование агропрома и развития сельских территорий Правительством предусмотрено в 2025 году более 530 миллиардов рублей. Сохраняются все основные инструменты поддержки, в том числе льготное кредитование. В преддверии посевной выделено 42 миллиарда рублей на субсидирование новых льготных кредитов, из них 34 миллиарда — на „короткие“ кредиты. Они могут быть использованы в том числе для приобретения горюче-смазочных материалов, семян, удобрений», — сказал Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер информировал о текущем состоянии отрасли сельского хозяйства.

«Сейчас агропромышленный комплекс вступает в фазу весенних полевых работ. В целом аграрии обеспечены ресурсами для их проведения. Отдельно отмечу, что, несмотря на крайне сложные погодные условия 2024 года, 87% озимых сохранились в нормальном состоянии», — подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Также заместитель председателя правительства России рассказал о национальных проектах. Так, с текущего года Минсельхоз России приступил к реализации нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Он включает пять основных направлений, среди которых развитие селекции и генетики, мероприятия по увеличению доли отечественных ветпрепаратов, обеспечению аграриев российской сельхозтехникой и оборудованием. Отдельное направление связано с развитием кадрового потенциала.