Женщина и ребенок пострадали при взрыве газа в частном доме в Тобольске

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 10 0

Они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Взрыв газа в частном доме произошел в Тобольске Тюменской области. В результате происшествия пострадали женщина и ее ребенок. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своем Telegram-канале 12 марта.

«Пациенты госпитализированы в профильное отделение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние: крайне тяжелое», — сообщили в департаменте здравоохранения.

По информации градоначальника, дом полностью разрушен, а взрывной волной повредило окна и рамы соседних многоэтажек.  На месте ЧП работают экстренные службы, а участок улицы закрыт для движения.

Мэр города пообещал, что повреждения будут оперативно устранены, а пострадавшим окажут необходимую помощь. 

МЧС России уточнило, что пожар на месте происшествия локализован на площади 100 квадратных метров.

Прокуратура Тюменской области начала проверку по факту произошедшего. 

Ранее 5-tv.ru писал про пожар в ЦДМ на Лубянке.

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