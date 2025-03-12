Женщина и ребенок пострадали при взрыве газа в частном доме в Тобольске
Они находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Взрыв газа в частном доме произошел в Тобольске Тюменской области. В результате происшествия пострадали женщина и ее ребенок. Об этом сообщил глава города Петр Вагин в своем Telegram-канале 12 марта.
«Пациенты госпитализированы в профильное отделение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние: крайне тяжелое», — сообщили в департаменте здравоохранения.
По информации градоначальника, дом полностью разрушен, а взрывной волной повредило окна и рамы соседних многоэтажек. На месте ЧП работают экстренные службы, а участок улицы закрыт для движения.
Мэр города пообещал, что повреждения будут оперативно устранены, а пострадавшим окажут необходимую помощь.
МЧС России уточнило, что пожар на месте происшествия локализован на площади 100 квадратных метров.
Прокуратура Тюменской области начала проверку по факту произошедшего.
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