Закрытый судебным решением нелегальный хостел в Петербурге продолжает работать

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В нем удалось забронировать номер.

Фото, видео: © РИА Новости/Вадим Жернов; 5-tv.ru

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Суд в Санкт-Петербурге постановил закрыть незаконный хостел, который принимал гостей в жилом доме.

На днях 5-tv.ru рассказывал, что мини-отель состоял из семи квартир. В них без всяких разрешений и согласований демонтировали межкомнатные перегородки.

Жители неоднократно жаловались, но решение о прекращении незаконной деятельности было вынесено только после выхода сюжета в эфире «Пятого канала». Однако бизнесмены, похоже, не собираются закрывать хостел. Нам удалось забронировать номер на ближайшие выходные.

Накануне горячего туристического сезона организаторы не стали закрывать незаконный бизнес, а просто сменили вывеску и оформляют бронь номера по телефонному звонку.

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