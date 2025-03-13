Моряки кормили его: раскрыты подробности путешествия кота-нелегала из Стамбула в Новороссийск

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Сейчас за животным присматривают сотрудники транспортной компании.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Новороссийске сейчас решают вопрос о депортации на Родину нелегального мигранта. В нашу страну он проник на турецком торговом судне. Нарушителя границы обнаружили в одном из контейнеров. Туда он забрался во время погрузки в Стамбуле. Моряки его вычислили и отправили за решетку. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат все покажет.

Если бы коты могли говорить, это многозначительное «мяу», скорее всего, означало бы — «я — законопослушный кот и миграционного законодательства нарушать не хотел».

Клетка в чужой гавани — не мера пресечения, а, скорее, способ обезопасить черного и пока что самого невезучего кота… Ну куда он пойдет в чужой стране?! Хотя на прогулки хвостатого все-таки отпускают.

Для своего путешествия кот-нелегал выбрал грузовой корабль и залез в один из контейнеров. Скорее всего, он попал туда еще на берегу и, как только судно отошло от причала, сухопутный кот стал морским волком. И прошел весь путь от Стамбула до Новороссийска.

Кота спасли моряки. Сквозь шум волн его услышал кто-то из экипажа. Но на этом приключения турецкого кота в России только начались.

Подобных случаев описано не много, но похоже это единственный кот, который преодолел 1381 километр, через все Черное море, причем сделал это зайцем.

Поэтому и застрял между двух стран. Усы, лапы и хвост, согласно ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза, документами не являются, а без международного ветпаспорта выпустить из пограничной зоны пушистого путешественника просто не могут.

«Прежде всего, просто не пропустят через таможенный контроль с животным, у которого отсутствуют соответствующие документы, а это международный паспорт и соответствующее подтверждение наличия прививок. Это требование устанавливается Россельхознадзором», — отметил юрист Дмитрий Григорьев.

Экипаж, спасший кота, ушел в очередной рейс к стамбульским берегам. И пока за животным присматривают сотрудники транспортной компании. И даже дали ему имя. Турецкое. Кличут кота теперь Бурак, что в переводе означает «Молния». Чувствует себя кот хорошо, но когда замурлычит на родной земле — неизвестно.

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Моряки кормили его: раскрыты подробности путешествия кота-нелегала из Стамбула в Новороссийск

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