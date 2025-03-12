Экс-полицейский сбил украинский дрон из ружья во время массовой атаки на Подмосковье

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 24 0

Экс-полицейский уничтожил украинский дрон из ружья во время атаки на Подмосковье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на Москву Атака беспилотников на регионы России

Бывший страж порядка действовал инстинктивно, желая защитить местных жителей.

Во время массовой атаки беспилотников на Подмосковье бывший полицейский Александр сбил один из дронов выстрелом из ружья, помешав его приближению к жилым районам. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru.

Мужчина находился на даче, когда услышал странный шум в небе. Взяв ружье, мужчина начал действовать решительно.

«Один пролетел, я в него стрельнуть не успел. У меня было всего четыре заряда картечи. Во второй промахнулся, но, соблюдая меры безопасности, потому что беспилотники все-таки шли над населенным пунктом, над деревней. Я старался их приложить в поле. В итоге третий беспилотник мне удалось сбить: выстрел — и сразу взрыв», — поделился Александр.

Осколки от упавшего дрона повредили забор.

Мужчина отметил, что его полицейский опыт и умение обращаться с оружием помогли при стрельбе в темноте. Все происходило инстинктивно, главное для него — безопасность местных жителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что трое мирных жителей стали жертвами атаки дронов ВСУ на Подмосковье.

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