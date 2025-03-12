Экс-полицейский сбил украинский дрон из ружья во время массовой атаки на Подмосковье
Экс-полицейский уничтожил украинский дрон из ружья во время атаки на Подмосковье
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников; 5-tv.ru
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Бывший страж порядка действовал инстинктивно, желая защитить местных жителей.
Во время массовой атаки беспилотников на Подмосковье бывший полицейский Александр сбил один из дронов выстрелом из ружья, помешав его приближению к жилым районам. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru.
Мужчина находился на даче, когда услышал странный шум в небе. Взяв ружье, мужчина начал действовать решительно.
«Один пролетел, я в него стрельнуть не успел. У меня было всего четыре заряда картечи. Во второй промахнулся, но, соблюдая меры безопасности, потому что беспилотники все-таки шли над населенным пунктом, над деревней. Я старался их приложить в поле. В итоге третий беспилотник мне удалось сбить: выстрел — и сразу взрыв», — поделился Александр.
Осколки от упавшего дрона повредили забор.
Мужчина отметил, что его полицейский опыт и умение обращаться с оружием помогли при стрельбе в темноте. Все происходило инстинктивно, главное для него — безопасность местных жителей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что трое мирных жителей стали жертвами атаки дронов ВСУ на Подмосковье.
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