Екатерина Волкова спровоцировала слухи о разводе: «Новый этап и полная неизвестность»

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Анна Криушина
Анна Криушина 17 0

Екатерина Волкова выложила фото паспорта и анкету из ЗАГСа

Слухи о разводе Екатерины Волковой: актриса разделила жизнь на «до» и «после»

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Звезда сериала «Воронины» выложила фото паспорта и анкету из ЗАГСа.

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова сообщила в своем Telegram-канале о важных переменах в жизни. Актриса опубликовала фото паспорта и анкеты из ЗАГСа, что вызвало бурное обсуждение среди поклонников.

По словам Волковой, в ее жизни произошло два события, которые разделят ее жизнь на «до» и «после». Она отметила, что чувствует, как все вокруг изменится, и выразила легкую тревогу перед неизвестностью.

«С одной стороны, шаг вперед, новый этап и все дела, а с другой — полная неизвестность и легкая тревога. Перемены всегда заставляют нас встряхнуться, пересмотреть многое и, может быть, стать сильнее. Пока без деталей, просто держите за меня пальчики», — написала актриса.

Публикация вызвала множество предположений. Некоторые поклонники предположили, что Волкова разводится, ссылаясь на ее слова о разделении жизни на «до» и «после». Однако другие отметили, что при расторжении брака не заполняют такие анкеты, и выдвинули версию о смене фамилии.

Екатерина Волкова пока не раскрыла деталей, оставив поклонников в ожидании дальнейших новостей. Ее загадочный пост продолжает обсуждаться, а слухи о возможном разводе или других изменениях в личной жизни актрисы набирают обороты.

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