«Нам оно ничего не дает»: Ушаков назвал предложение о перемирии на Украине недоработанным

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Срочная новость 46 0

Ушаков: предложение о временном перемирии на Украине является недоработанным

«Нам оно ничего не дает»: Ушаков назвал предложение о перемирии на Украине недоработанным

Фото: Река Александр/ТАСС

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По словам политика, такие меры не пойдут на пользу долгосрочному урегулированию конфликта.

Предложение о 30-дневном перемирии на Украине — это лишь возможность для Киева перегруппировать свои силы. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире федерального канала.

Данное предложение было согласовано на встрече представителей Украины и США в Саудовской Аравии. Однако, по словам Ушакова, такие меры не пойдут на пользу долгосрочному урегулированию конфликта. Кроме того, предложение необходимо доработать с учетом интересов РФ.

«30-дневное временное перемирие. Ну а что оно дает? Нам оно ничего не дает. Оно дает только возможность украинцам перегруппироваться, набрать силы и в дальнейшем продолжать то же самое», — сказал политик.

Свою позицию по этому поводу Ушаков также изложил в разговоре с помощником президента США по нацбезопасности Майклом Уолтцем. В ходе беседы он подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта, а не во временном соглашении.

Он также не исключает, что вскоре президент РФ Владимир Путин даст свою оценку данному предложению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле внимательно изучают все заявления Киева с переговоров в Джидде.

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