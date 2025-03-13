Лавров: России нужен устойчивый мир на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России нужен устойчивый и постоянный мир на Украине, а не временное перемирие. Об этом он сообщил в комментарии RT, опубликованном в Telegram-канале.

«Нам нужен устойчивый, постоянный мир, опирающийся на устранение первопричин нынешней ситуации на Украине», — отметил Лавров.

Он напомнил, что перемирие в зоне конфликта объявлялось неоднократно с 2014 года, однако каждый раз Киев при поддержке Европы не выполнял свои обещания.

«США объявили, что они с украинцами обсудили перемирие. Если европейцы хотят сделать так, чтоб украинцы обвели Штаты вокруг пальца, — администрация Трампа разберется», — добавил глава МИД РФ.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, во время брифинга заявила, что Европа планирует направить миротворцев на Украину, что может привести к эскалации ситуации.

«Россия уже не раз говорила о том, что подобные действия приводят только к эскалации ситуации. В США также понимают, чем может грозить отправка „миротворцев“ на Украину с военной точки зрения», — подчеркнула Захарова.

Москва настаивает на долгосрочном решении конфликта, которое устранит его коренные причины, а не ограничится временными мерами. Ситуация на Украине остается напряженной, и любые действия, включая отправку миротворцев, должны быть тщательно продуманы, чтобы избежать дальнейшей эскалации, считают в МИД РФ.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лавров заявил, что Россия видит признаки нормализации отношений с США, но не строит иллюзий.