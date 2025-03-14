«Ничего не поделаешь»: Татьяна Буланова рассказала о переменах в личной жизни

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 37 0

Старший сын Татьяны Булановой переехал к матери

«Ничего не поделаешь»: Татьяна Буланова о переменах в личной жизни

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Знаменитость призналась, что карьера мешает ей проводить время с семьей.

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова стала жить вместе со своим старшим сыном в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом певица сообщила в беседе с «Московским комсомольцем».

«Да, старший сын сейчас живет с нами. У нас получается смена по квартирам. Мы еще не поменялись, но уже в процессе», — поделилась подробностями изменений Буланова.

Исполнительница уточнила, что старший сын от первого брака с продюсером Николаем Тагриным сейчас работает. До переезда он жил в квартире, которую ему подарила сама Буланова. В свою очередь, младший сын еще учится в школе и готовится к поступлению в университет, но мама хранит в тайне, на какую специальность юноша планирует поступать.

Певица также выразила сожаление тем фактом, что с семьей она видится редко из-за плотного рабочего графика.

«Я же на гастролях постоянно! Завтра приеду в половине девятого утра в Петербург, а уже без пяти минут два у меня поезд на следующие гастроли. И ничего не поделаешь», — поделилась Буланова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Татьяна Буланова завела домашнего питомца.

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