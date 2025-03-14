Прожорливая Луна: в США собака съела 24 носка и 15 кусков ткани

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 24 0

В США собака съела 24 носка и 15 кусков ткани

Собака съела 24 носка и 15 кусков ткани, и вот как ветеринары спасали ее жизнь

Фото: 5-tv.ru

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Питомец выжил. Ветеринары поделились удивительной историей спасения недальновидного зверя.

Собака породы бернский зенненхунд по кличке Луна прославилась на все Соединенные Штаты из-за неуемного аппетита. Вот только вкус ее оказался весьма специфическим. Владельцам четвероногих питомцев нередко приходится следить, чтобы они не наелись какой-нибудь гадости на улице. Но семимесячная Луна пошла еще дальше. Она решила слопать столько носков, сколько сможет.

Представители Центра неотложной помощи Corona Animal в штате Калифорния написали на своем сайте о необычном случае. Ветеринары признали, что еще никогда не видели животное, которое сумело проглотить столько несъедобных вещей. В ходе экстренной диагностической операции хирурги достали из собачки 24 носка, один маленький комбинезон, три резинки для волос, один вкладыш для обуви и 15 кусков ткани разного размера.

Странности в поведении Луны хозяева заметили, когда она доедала резинки для волос и обувной вкладыш. Вскоре ее затошнило, живот раздулся и на ощупь стал твердым, и ее срочно повезли в клинику. Хирурги не могли поверить своим глазам каждый раз, когда доставали очередной предмет, а потом — когда оказывалось, что он не последний. Желудок был страшно растянут, часть съеденного добралась до кишечника и вызвала непроходимость. Только срочная помощь и спасла щенка. Но теперь обжора в порядке.

«Она скачет по дому, как будто с ней ничего не случилось», — цитируют авторы хозяйку Луны.

Несмотря на рекорд этой собаки, подобные явления — не редкость. Проглатывание инородного предмета — одна из популярнейших причин обращения к ветеринару. Поэтому специалисты рекомендуют хотя бы в первое время держать все потенциально опасное вне зоны досягаемости щенка. И обращаться за помощью как можно скорее.

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