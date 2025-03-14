Не только крестный: потомок Александра Пушкина впервые станет отцом

Ребенок герцога Вестминстерского появится на свет этим летом.

Герцог Вестминстерский Хью Гросвенор и его жена Оливия ожидают первенца. Пара официально сообщила об этом через пресс-службу.

«Герцог и герцогиня Вестминстерские очень рады сообщить, что герцогиня ожидает ребенка летом. Пара в восторге от этой новости и с нетерпением ждет пополнения», — говорится в заявлении.

34-летний прапрапраправнук Александра Пушкина и Натальи Гончаровой с 32-летней Оливией Хенсон провели свадьбу с размахом в 2024 году, пригласив около 400 гостей, среди которых были принц Уильям и принцесса Евгения.

Герцог Вестминстерский — один из самых богатых людей Великобритании с состоянием около 13 миллиардов долларов. Его крестным отцом является сам король Карл III, и он происходит из дома Романовых и российского императора Николая I. Гросвенор также выполняет роль крестного для принца Джорджа и Арчи — сыновей других представителей королевской семьи.

Оливия, дочь аристократов, училась в колледже Мальборо, где познакомилась с Кейт Миддлтон и принцессой Евгенией. Сегодня она работает в лондонской компании Belazu, специализирующейся на производстве продуктов питания.

С Хью она познакомилась в 2021 году через общих друзей, а через два года, в апреле 2023-го, пара объявила о помолвке.

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