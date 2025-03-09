«Взаимное доверие»: Китай, РФ и Иран проведут совместные военно-морские учения

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 31 0

Китай, Россия и Иран в марте проведут совместные военно-морские учения

ВМС России, Ирана и Китая проведут военно-морские учения

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Мероприятия направлены на «углубление прагматичного сотрудничества» между странами.

В марте Китай, Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения «Security Bond-2025». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны КНР.

В ведомстве подчеркнули, что мероприятия будут проходить в районе иранского порта Чабахар. Они направлены на «углубление взаимного доверия и прагматичного сотрудничества» между государствами.

Во время учений стороны будут отрабатывать атаки, устранения повреждений, а также проводить поисково-спасательные операции.

К слову, в 2024 году корабли России и Индонезии провели первое совместное военно-морское учение «Орруда-2024». Со стороны России принимали участие корветы «Громкий», «Резкий», «Герой РФ Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга». Индонезию в Яванском море представляли фрегат «И Густи Нгурах Рай» и корвет «Франс Каисиепо».

Во второй день учений проводились тренировки по противодействию безэкипажным катерам со стрельбой из автоматических артиллерийских установок и стрелкового оружия. Отрабатывали экипажи и спасение на море. Были в том числе задействованы палубные вертолеты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и Судан договорились по вопросу создания базы Военно-морского флота (ВМФ) РФ.

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