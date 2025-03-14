Грузинский дизайнер Демна Гвасалия назначен креативным директором Gucci

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 31 0

Модельер занимал аналогичную должность в Balenciaga около десяти лет.

Демна Гвасалия стал новым креативным директором Gucci

Фото: Reuters

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Грузинский дизайнер Демна Гвасалия назначен креативным директором итальянского дома моды Gucci. Об этом сообщила компания в соцсети Х.

По данным WWD, дизайнеру поручили вывести дом моды из творческого застоя, назвав Гвасалию лучшим креативным директором своего поколения. В новом статусе модельер начнет работать с июля.

«Его подход к определению моды сегодня довольно уникален, и это то, чего Gucci заслуживает и в чем нуждается в будущем», — говорится в публикации.

Отмечается, что Гвасалия с 2015 года занимал аналогичную должность в Balenciaga. К слову, в мире моды Демна считается одним и самых эпатажных и временами скандальных модельеров. Это он создал тренды на гигантские кроссовки, которые стали мемом в интернете — чего только стоит последняя летняя коллекция Balenciaga.

Однажды модельеру пришлось даже извиняться. К примеру, после скандала с рекламной кампанией, в которой была БДСМ-атрибутика и дети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Gucci зарегистрировала в России одноименный бренд.

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