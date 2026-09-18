Ждать новые утечки? Основатель WikiLeaks Ассанж заявил о своем возвращении

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

Его платформа размещала документы и материалы, связанные с военными операциями, дипломатической перепиской и другими закрытыми сведениями.

Где сейчас основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж

Фото: www.globallookpress.com/ Gao Jing

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Основатель WikiLeaks Ассанж впервые за два года опубликовал пост в соцсети Х

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж впервые за два года опубликовал пост в соцсети X.

«Я вернулся», — говорится в короткой публикации.

Предыдущий пост Ассанжа был опубликован 28 июня 2024 года, вскоре после его освобождения из британской тюрьмы.

Ассанж — австралийский журналист и программист, основавший WikiLeaks в 2006 году. Платформа публиковала документы и материалы, связанные с военными операциями, дипломатической перепиской и другими закрытыми сведениями.

В 2019 году Ассанжа задержали в Великобритании после почти семи лет, проведенных в посольстве Эквадора в Лондоне. США добивались его экстрадиции по делу, связанному с получением и публикацией секретных документов.

В июне 2024 года Ассанж заключил сделку с американскими властями и признал вину по одному пункту обвинения в нарушении законодательства США о шпионаже. Суд на Северных Марианских островах приговорил его к сроку, который он уже отбыл в британской тюрьме. После освобождения Ассанж вернулся в Австралию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тим Кук покинул пост генерального директора Apple. О смене должности руководитель компании сообщил на своей странице в соцсети X.

Еще в конце 2025 года стало известно о планах Кука оставить должность главы Apple. Весной 2026 года компания подтвердила его уход с поста генерального директора.

После отставки Кук займет должность исполнительного председателя совета директоров Apple. Новым руководителем компании станет Джон Тернус.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
84.51
0.34 97.50
0.37
Астрологический прогноз для знаков зодиака на неделю с 21 по 27 сентября

Последние новости

10:44
Путин присвоил звание заслуженной артистки России Ольге Будиной
10:43
Путин наградил народного артиста России Сергея Ролдугина орденом III степени
10:38
Все избирательные участки в России открылись в штатном режиме
10:37
Памфилова: членам избиркомов, их семьям и детям поступают угрозы
10:33
Собянин: в Коммунарке построят пешеходный мост через Ивановский пруд
10:32
Явка на выборы в Госдуму по России составила 4,83% на 10:09 мск

Сейчас читают

«Интересно, за кого?» — Человек-паук пришел на избирательный участок в Хабаровске
Мошенники придумали новую схему обмана для вернувшихся из-за границы россиян
«Бесстрашный и голодный»: Хабенский назвал принцип настоящего артиста
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен