Пьяный отец «успокаивал» полуторагодовалую дочь побоями

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 37 0

Против него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Мужчина избил полуторогодовалую дочь в Новосибирске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В Новосибирске полиция задержала мужчину, который избил полуторагодовалую дочь

В Новосибирске задержан мужчина, который избил полуторагодовалую дочь. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по региону в мессенджере МАКС.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в селе Верх-Тула. Тридцатичетырехлетний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с кулаками набросился на свою полуторагодовалую дочь. Причиной агрессии стал плач ребенка. В попытках «успокоить» малышку задержанный сначала нанес ей множественные удары по лицу, а затем несколько раз со всей силы бросил об пол.

Спасти жизнь ребенку удалось благодаря своевременному вмешательству матери. Женщина остановила мужа и вызвала скорую. Пострадавшую экстренно госпитализировали в местную больницу. Ей оказывают всю необходимую медпомощь. Жизни ребенка ничего не угрожает.

После случившегося мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Обстоятельства и детали произошедшего выясняются. Подозреваемому назначен комплекс судебных экспертиз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве агрессивный мужчина побил пасынка и забил до смерти жену. Трагедия произошла в квартире на Байкальской улице. Неадекват зверски избил сначала женщину, а затем и ребенка. Также он разбил мобильное устройство, принадлежащее мальчику.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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