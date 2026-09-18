«Интересно, за кого?» — Человек-паук пришел на избирательный участок в Хабаровске
Несмотря на супергеройский костюм, персонажу все равно пришлось предъявить документы.
Фото, видео: ALI HAIDER/ТАСС; Telegram/ Егор Козорез / Egor_G_Kozorez; 5-tv.ru
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Человек-паук пришел на избирательный участок в Хабаровске
Необычного посетителя заметили на одном из избирательных участков Хабаровска в первый день голосования на выборах в Госдуму. Кадры с мужчиной в костюме Человека-паука опубликовал блогер Егор Козорез в своем Telegram-канале.
На записи персонаж сидит у члена участковой комиссии для предъявления документов и взятия бюллетени.
«Тут Человек-паук пришел на выборы в Хабаровске. Интересно, за кого?» — говорится в публикации.
Голосование на выборах депутатов Государственной Думы IX созыва проходит с 18 по 20 сентября. Избиратели выбирают 450 депутатов по смешанной системе: 225 мест распределяются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
В Хабаровском крае также проходят муниципальные избирательные кампании. В регионе организованы два одномандатных округа для выборов в Госдуму — № 73 и № 74.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в селе Нутэпэльмен на Чукотке все избиратели, включенные в список на участке, проголосовали в первый день выборов в Госдуму.
По данным участковой избирательной комиссии, свое право выбора реализовали все зарегистрированные на участке жители. В окружном правительстве отметили, что село традиционно отличается высокой активностью населения в общественной жизни.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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