В Казани проходит конференция по изучению и сохранению снежного барса

В Казани с 13 по 15 марта проходит Международная конференция «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий». Об этом рассказал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Мероприятия организовало Министерство природы России совместно с Правительством Республики Татарстан и Межрегиональной ассоциацией «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис».

Чтобы обсудить вопросы, связанные с сохранением самой скрытной и малоизученной кошкой мира, в Казань прибыли ведущие мировые эксперты.

В открытии и пленарной сессии конференции приняли участие министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков, замминистра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель общего собрания Ассоциации «Ирбис» Али Узденов.

«Символ нашей республики — это снежный барс, крылатый барс, для нас это символично. Для всех тюрков барс — это тотемное животное, которое сопровождало их всю жизнь. Для нашей республики и для всех тюрков большая честь то, что мы сохраняем вместе наше тотемное животное», — подчеркнул Александр Шадриков в ходе выступления на конференции.

В заключение он отметил, что взаимодействие государства, бизнеса, общества и научного сообщества всегда приводит к результату.

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