В США заявили о «движении вперед» в переговорах по Украине

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 22 0

В США заявили о движении вперед в переговорах по Украине

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В Белом доме положительно оценили переговоры Путина с Уиткоффом.

Российская и американская стороны приближаются к решению вопроса, связанного с конфликтом на Украине. Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы считаем, что вчера состоялась очень позитивная и продуктивная встреча президента (России Владимира. — Прим. ред.) Путина и специального посланника (президента США Стивена. — Прим. ред.) Уиткоффа», — подвел итоги проведенного диалога представитель администрации президента Дональда Трампа.

По мнению Рубио, через пару дней после встречи Путина с Уиткоффом Белый дом уже сможет составить план действий для урегулирования ситуации на международной арене.

«Достаточно сказать, что, на мой взгляд, есть основания для осторожного оптимизма, но в то же время мы продолжаем признавать, что это трудная и сложная ситуация», — выразил американскую точку зрения госсекретарь.

Встреча российского лидера с Уиткоффом прошла 13 марта в закрытом формате.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин сообщил о начале восстановления дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном.

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