Владельцы Gucci за день потеряли 3 миллиарда после назначения Демны Гвасалии

Французская компания Kering, создающая коллекции и продающая одежду таких брендов, как Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen и Balenciaga, потеряла около трех миллиардов долларов на фондовом рынке. Это произошло за один день — сразу после назначения грузинского дизайнера Balenciaga Демны Гвасалии креативным директором Gucci. Об этом сообщается в материале New York Post. Поклонники возмущены рискованным выбором руководства модного дома, в соцсетях это громкое событие уже окрестили «концом Gucci».

Акции Kering упали на 13% в Париже и показали худший день за год. Несмотря на то, что образы Гвасалии в уличном стиле и резонансные показы Balenciaga невероятно популярны, его назначение, считают критики, рушит репутацию гораздо более крупного бренда Gucci, известного своей неподвластной времени элегантностью. А также обеспечивающего почти половину продаж группы Kering и две трети их операционной прибыли.

В феврале бренд уволил предшественника Гвасалии — Сабато де Сарно, поскольку продажи сумок, лоферов и платьев продолжали падать. Эксперты полагают, что решение руководства может быть обусловлено отсутствием альтернатив, лучших вариантов. С учетом имиджа Balenciaga, выбор нынешнего креативного дизайнера — очень смелый шаг. При этом потенциальные кандидаты, имеющие больший вес в мире моды, такие как Эди Слиман, Мария Грация Кьюри или Пьерпаоло Пиччоли, не получили место.

С другой стороны, рассуждают аналитики британского финансового конгломерата Barclays, назначение Гвасалии можно воспринимать как попытку снова сделать бренд законодателем мировых тенденций. Тем не менее Kering все еще теряет деньги и значимых сотрудников, в том числе Матье Блази, звездного дизайнера Bottega Veneta, который ушел, чтобы возглавить Chanel.

Теперь Демне необходимо вдохнуть новую жизнь в Gucci и впечатлить покупателей в Европе, США и Китае. Получится ли — этот вопрос остается открытым.

Ранее, писал 5-tv.ru, дизайнеры из разных стран представили коллекции на Московской неделе моды.