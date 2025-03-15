Спасенные жители Суджи рассказали о долгожданном появлении российских бойцов

Чудом для жителей оккупированной Суджи стало появление в городе российских бойцов. Об этом они рассказали 5-tv.ru.

Житель Суджи Богдан Белобров вспоминает: несколько дней он наблюдал, как из города небольшими группами начинали сбегать украинские боевики, вероятно, предчувствуя появление российских войск.

«Надежда была всегда, до последнего ждали… Однажды слышу, кто-то смеется… Смотрю в окно — стоит группа, человек пять. Я пригляделся — красные повязки. Я кричу Олесе (супруге Олесе Рыльской. — Прим. ред.): «Наши пришли!» — вспоминал мужчина.

Первыми супруги повстречали участников той самой уникальной операции «Бросок», в ходе которой российские бойцы прорвались к Судже, незаметно пройдя по газовой трубе диаметром менее полутора метров. При этом, герои преодолели расстояние около 15 километров.

«Стоят черные, чумазые все. Мы подумали, маскируются специально. Потом уже узнали, что они по трубе ползли, бедные. Мы им тушеночки, водички… Не хотели брать пацаны вообще ничего. Видно, что они не евши, не пивши — кое-как взяли. Пацаны, вообще, у нас красавчики!» — рассказали Богдан Белобров и Олеся Рыльская.

Ранее 5-tv.ru писал, что СК расследует преступления боевиков ВСУ в Курской области.