Били, пытали, убивали: СК расследует преступления боевиков ВСУ в Курской области

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СК РФ фиксирует факты пыток, убийств и мародерства ВСУ в Курской области

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Возбуждены уголовные дела, виновные будут привлечены к ответственности.

Били прикладами, издевались, пытали, угрожали расправой, мародерствовали. Следователи фиксируют все факты преступлений, которые совершали украинские националисты в Курской области. Выслушивают каждого, кто стал свидетелем зверств. По всем случаям, в которых замешаны оккупанты, возбуждаются уголовные дела.

«В Судже украинскими террористами были убиты гражданские лица, которые пытались эвакуироваться. В Мартыновке националисты истязали мирного жителя, а затем также убили. Житель села Казачья Локня сообщил об убийстве взятых в плен троих российских военнослужащих, которые перед этим подвергались пыткам. Этим и всем другим подобным фактам будет дана уголовно-правовая оценка», — сказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Фиксируются также и все факты вандализма. За время оккупации боевики Вооруженных сил Украины осквернили полсотни объектов культурного наследия. В том числе памятники и православные храмы.

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