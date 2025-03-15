Собянин: московские школьники бьют рекорды на Всероссийской олимпиаде

Столичные школьники бьют рекорды на Всероссийской олимпиаде. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам главы города, в настоящий момент проходит заключительный этап главного интеллектуального соревнования страны. В нем принимают участие более трех тысяч столичных школьников, которые показывают блестящие результаты.

Финальный этап будет проходить в 14 регионах и «Сириусе» до 30 апреля.

«Олимпиада охватит 24 предмета, шесть из которых примет Москва: право, экономику, английский, испанский, итальянский и китайский языки», — уточняется в публикации.

Собянин напомнил, что в прошлом году московские школьники завоевали 1331 диплом — из них 260 победителей и 1071 призер. А 36 учащихся набрали самые высокие баллы в стране.

По словам столичного мэра, московские школьники демонстрируют лучшие результаты в информатике, математике, биологии, физике и химии. В 2024 году они получили по этим предметам свыше 300 наград.

Эти победы обеспечивают им преимущество при поступлении в лучшие вузы страны: диплом Всероссийской олимпиады гарантирует 100 баллов по профильному предмету на ЕГЭ или поступление без экзаменов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Москва помогает школьникам изучать ИТ-направления.