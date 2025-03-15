Российские спортсмены заняли призовые места во Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады в Италии

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 32 0

РФ участвовала в состязаниях в нейтральном статусе.

Фото, видео: 5-tv.ru

Россияне заняли призовые места во Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады в Италии.

Команду России представляли танцевальная пара Михаил Архипов и Юлия Королева, а также атлеты по бегу на снегоступах Владислав Федорук и Татьяна Ильященко.

Так, Ильященко заняла первое место, став двукратной чемпионкой Игр. Федорук занял второе место, став двукратным серебряным призером Игр. А в соревнованиях по танцам наши спортсмены заняли третье место.

«Я очень рада, что команда России, хоть и в нейтральном статусе, но участвовала в играх в Турине. Это первый и очень важный шаг для возвращения наших российских специальных атлетов на международные соревнования», — подчеркнула президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер.

Соревнования проходили в Турине с 8 по 15 марта. В них приняли участие около 1500 участников и их юнифайд-партнеров из более чем ста стран мира.

Специальная Олимпиада — это международная благотворительная организация, которая проводит спортивные соревнования для людей с нарушениями интеллектуального развития.

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