Зеленский потребовал от Европы ускорить производство боеприпасов

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 23 0

Президент Украины даже обозначил сроки.

Зеленский потребовал от Европы ускорить производство боеприпасов

Фото: www.globallookpress.com/Philipp Schulze

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Европы с просьбой как можно скорее усилить свои армии, ускорить производство боеприпасов и укрепить системы противовоздушной обороны (ПВО) для обеспечения безопасности.

По мнению украинского лидера, странам Евросоюза (ЕС) необходимо иметь собственные военные арсеналы и возможности для производства самого современного оружия.

«Производство боеприпасов не должно занимать от трех до пяти лет, когда речь идет о вашей обороне и безопасности. Я также прошу вас не забывать об укреплении противовоздушной обороны — как на Украине, так и в будущем, в ваших странах», — написал Зеленский на своей странице в соцсети X (прежнее название Twitter).

Ранее в этот же день экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Зеленский не может самостоятельно решать вопрос о прекращении конфликта без ЕС. Она указала, что «когда наступит час дипломатии, решать должен не Зеленский единолично, а Украина вместе со своими сторонниками».

Также Меркель обратила внимание на то, что попытки США и Европы игнорировать отношение РФ к расширению НАТО являются ошибкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Великобритании пройдет встреча союзников по вопросу отправки миротворцев на Украину.

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