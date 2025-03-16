Улетели в трубу: сколько миллионов потратила Европа на паранойю из-за Украины

А что Европа? Европа хочет вооружиться до зубов. Европа хочет направить свои войска на территорию Украины. Сейчас Франция и Британия в два горла собирают добровольцев.

«Мы откажемся от демилитаризации Украины, то есть сокращения ее армии», — заявил тут французский министр обороны.

Простите, а как это вы откажетесь? Вы кто? И какое отношение вы имеете к Украине?

Самые хитрые уже смекнули, что каждый спасается как может — и Польша, на полном серьезе попросила себе ядерное оружие. Сначала у Франции, но, когда там дали понять, что самим мало, то у США. Это странная форма защиты для Польши — от гипотетического нападения со стороны России.

Во-первых, потому что много боеголовок Штаты не дадут, а те что дадут ни от чего не защитят. А во-вторых, места хранилища ядерного оружия потенциального противника сразу берутся на прицел нашей армией и в случае чего, туда точно прилетит в первую очередь. А Варшава в 200 километрах от Калининграда, там не то что «Орешник» или «Ярс», там обычный «Искандер», который тоже может быть оснащен ядерной боевой частью, окажется меньше чем за пять минут. Гипотетически.

Так что, гипотетически до этого может дойти? В европейской паранойе разбирался корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Для них это уже как круассан на завтрак. Самолеты, делегации, встречи, банкеты, утехи. На устах одно — в голове другое. Вот военные представители 30 стран в начале этой недели прилетели в Париж, чтобы в очередной раз ужасно пожурить Россию и решительно поддержать Украину. Вроде бы, но непонятно, чем и как. Выдвинуть какой-то план, и потом так же успешно задвинуть его обратно.

«Мы должны исходить из принципа, что первой гарантией безопасности Украины остается армия, что мы отвергнем любую форму демилитаризации Украины и что первая обязанность армий европейского континента — спроецировать доктрину, потенциал и интеллектуальные рамки, которые должны стать основой украинской армии, не столько на следующий год, сколько на следующие пять лет, следующие десять лет», — прокомментировал министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Мы посчитали, только на Мюнхенскую конференцию по безопасности в этом году прибыли 60 делегаций. В каждой примерно по 400 участников. Перелет одного джета в среднем — 24 тысячи евро, а их на делегацию несколько штук. Плюс регулярные рейсы для тех же журналистов тоже за госсчет. Обычный номер в гостинице, например, Bayerischer Hoff на три ночи — 1200 евро, люкс для випов — 9600 евро. Да, было несколько гостиниц, подсчеты пусть и примерные, но только на проживание и перелет делегации в среднем потратили 18 223 500 евро.

Это не считая самой организации конференции, ужинов и других активностей. Так что смело можно умножать на два, а то и три. И такие суммы ради уже привычных заявлений.

«Не жалуйтесь, а лучше вкладывайтесь в военное производство, отправляйте оружие на Украину и так далее», — сказал генсек НАТО Марк Рютте.

Одно и тоже раз за разом последние три года. Военная помощь, поддержка, экономическое давление. Хотя сами признаются, что все их посиделки и сборища часто ни к чему не приводят.

«Такие встречи не заканчиваются решениями, поскольку это не орган, который может принимать какие-то обязательные для исполнения и окончательные решения», — рассказал премьер министр Польши Дональд Туск.

Проще говоря, каждая страна принимает решение по отдельности — будет помогать или нет.

«Можно с уверенностью сказать, что все саммиты по Украине, которые проводились, были подобно маркетингу самих европейских политиков, все ради имиджа. Потому что никаких решений они принять не могут», — поделился глава движения «Национальное равенство» Тьерри Валет.

А вот тратят на эти саммиты прилично. В Давосе, который тоже уже не про мировую экономику, а про лучи поддержки Украине — гостиницы хоть и были в три раза дешевле, чем в Мюнхене. Зато эскортницы взвинтили цены. До шести тысяч фунтов стерлингов за бронирование. Сэкономить не получилось.

С начала экономического форуме в Давосе мы зарегистрировали около 300 женщин и трансгендерных женщин в Давосе и его окрестностях.

Только за прошлый год и начало этого европейские политики провели 29 крупных саммитов, встреч и конференций по Украине. По нашим подсчетам, в трубу улетели минимум 279 375 500 евро налогоплательщиков — это только проживание и перелет делегаций. Если учитывать организацию и сопутствующие расходы — сумма перевалит за миллиард евро. Кстати, это стоимость двух батарей Patriot, или почти 100 танков Leopard.

А могли бы так же посидеть, обсудить, но гораздо дешевле. И, возможно, продуктивнее. Похоже в развивающейся Европе забыли про онлайн встречи, так популярные в ковид. Стоимость таких переговоров обошлась бы каждому участнику в один евро — это средняя стоимость безлимитного интернета в Европе на день. А ничем бы по сути не отличалась — так же посидели бы, поговорили и разошлись.

В том году правительство Франции, в рамках оптимизации бюджета решило уволить четыре тысячи преподавателей — детских садов, школ и колледжей. Учитывая среднюю зарплату учителя там — 32 тысячи евро в год, сэкономили 128 миллионов евро. И как раз примерно столько же Париж потратил на кучу саммитов по Украине. Впечатление, что этот конфликт — образующий ЕС элемент, и без него он просто распадется.

«Европейцам словно детям трудно отказаться от своих принципов, даже если они глупые, потому что протесты и так достаточно частое явление, а если политики вдруг скажут «хм, мы передумали, народ взбунтует», — прокомментировал историк, журналист, член фонда Шарля Де Голля Эрик Бранка.

Огромные суммы из бюджета тратят — и за кулисами. На пропаганду.

«Я учился в Лондоне, у профессоров, которые были консультантами НАТО, консультантами ЕС. Они платят им специально на четыре тысячи евро больше, чтобы подопечные имели либеральную точку зрения, явно антироссийскую», — отметил экономист Поль Антуан.

И вместо того, чтобы считать деньги и рационально тратить, они продолжают подталкивать Украину к самоуничтожению.

«Мы живем в знаменательные и опасные времена. Вопрос больше не в том, реальна ли угроза безопасности Европы. Мы живем в эпоху перевооружения. И Европа готова значительно увеличить свои расходы на оборону», — прокомментировала председатель европейской комиссии Урсула Фон Дер Ляйен.

Придумали какой-то «Европейский оборонный союз», опять же пока только в головах, строят глобальные планы перевооружения, но, снова много, но, а именно — 800 миллиардов евро.

«Миссис фон Дер Ляйен заставляет влезть в долги нас и наших детей на 800 миллиардов, чтобы потратить их на оружие. Русских танков нет нигде, ни в Варшаве, ни в Будапеште, ни в Праге и даже в Париже», — возмутился генерал итальянской армии в отставке Роберто Ванначчи.

Помимо европарламентариев, которые спасают свои кресла, в выигрыше от конфликта — оружейные гиганты. Акции немецкого Rheinmetall с февраля 2022 года взлетели в 11 раз. А за последние дни на фоне всех броварных заявлений подскочили еще на 100%. Больше никто в Германии так похвастаться не может.

«Ситуация в европейской экономике не особенно хороша. Мы видим это в Германии. Автомобильная промышленность находится на грани исчезновения. Фабрики закрыты. Люди теряют работу. Все деньги, которые были отданы на „благо Украины“, можно было как минимум направить на нужды народа», — проанализировал депутат Бундестага Гуннар Линдеманн.

Но разорившиеся автомобильные заводы Volkswagen, Porsche и другие концерны не будут простаивать. Тот же Rheinmetall уже заявил, что выкупит их переоборудует для производства оружия. Как в старые времена. Хотя до оружейных магнатов из Штатов даже им далеко. Там мировые лидеры по экспорту оружия — их доля почти 50%. И растет с каждым днtм. И именно ЕС хочет ее увеличить еще. Но порыв поддерживают не все.

«Европейские лидеры решили, что Украине нужно продолжать воевать. Взамен она должна получить ускоренное членство в ЕС. Я думаю, что это уничтожит ЕС, но для меня, как для венгра, это не так важно. Меня интересует Венгрия, а происходящее уничтожит и венгров», — рассказал премьер министр Венгрии Виктор Орбан.

К традиционной коалиции Венгрии и Словакии, кажется, примкнула и Болгария, вспомнив вдруг о морали…

«Аморально, что Европа подталкивает Украину продолжать войну. Это грубое столкновение с реальностью, которое ведет Украину к катастрофе, а Европу в тупик», — отметил президент Болгарии Румен Радев.

Но у остальных в ЕС есть план, и они его придерживаются. Нет, не по укреплению обороны, а по количеству все тех же заявлений о помощи Украине и по саммитам в ее поддержку на этот год, а может и на следующий. И бюджет на все это наверняка уже подсчитан.